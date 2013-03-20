Эксперт: С 90-х сеть детсадов в Украине сократилась на 40%

«Сегодня в Украине более 70 тыс. детей не обеспечены местами в детских садах. По сути, с 90-х годов сеть дошкольных учреждений в стране сократилась почти на 40%. Напомню, что тогда детсады разбазаривались направо-налево, и сейчас в их помещениях вы можете встретить все, вплоть до офиса какой-то компании», - сетует Кочевенко.

В связи с этим, по его словам, для восстановления фонда дошкольных учреждений одной помощи государства недостаточно, пишет РБК-Украина.

«Регионам не нужно ждать от правительства блюдечка с голубой каемочкой, а самим развивать программы по строительству детсадов, стимулировать местный бизнес к этому. Показательный пример – Одесская область, которая благодаря областной программе строительства детсадов уже вскоре будет близка к решению вопроса очередей в детские сады», - сказал эксперт.

По его словам, одним из действенных способов по решению проблемы может быть не только строительство новых детсадов, но и возвращение в коммунальную собственность дошкольных учреждений, незаконно переданных в долгосрочную аренду.

Напомним, что 19 марта в ходе брифинга первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что правительство выделит дополнительные ресурсы на строительство детских садов, отметив, что на дефиците мест в дошкольных учреждениях акцентирует внимание на встречах с губернаторами.