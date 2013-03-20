Прокуратура: в Харьковской области средний размер взятки выше, чем по Украине
В Харьковской области с начала года средний размер взятки за административные коррупционные правонарушения составляет 4 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Александр Бабиков.
“Средняя сумма незаконно полученного вознаграждения за административне правонарушения в этом году составляет около 4 тыс. грн. Это довольно большая сумма даже в разрезе Украины”, - отметил он.
По словам А.Бабикова, с начала года органы прокуратуры, СБУ и милиции составили 28 протоколов о совершении административных коррупционных правонарушений.
Протоколы составлены, в частности, на должностных лиц, ответственных за проведение тендерных закупок за бюджетные средства, чиновников, занимающих должности в контролирующих органах, госслужбе по чрезвычайным ситуациям, медиков и других.