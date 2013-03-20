Прокуратура: в Харьковской области средний размер взятки выше, чем по Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Александр Бабиков.

“Средняя сумма незаконно полученного вознаграждения за административне правонарушения в этом году составляет около 4 тыс. грн. Это довольно большая сумма даже в разрезе Украины”, - отметил он.

По словам А.Бабикова, с начала года органы прокуратуры, СБУ и милиции составили 28 протоколов о совершении административных коррупционных правонарушений.

Протоколы составлены, в частности, на должностных лиц, ответственных за проведение тендерных закупок за бюджетные средства, чиновников, занимающих должности в контролирующих органах, госслужбе по чрезвычайным ситуациям, медиков и других.