В Житомирской области водитель «Лексуса» сбил насмерть женщину и скрылся

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, эта трагедия произошла на 125-м километре автодороги Киев-Ковель возле с. Иосипивны, Малинского района, Житомирской области. В милицию поступило телефонное сообщение о том, что на дороге во время дорожно-транспортного происшествия погибла женщина.

Как сообщил начальник Малинского горотдела милиции Михаил Старовойт, по указанному в сообщении адресу безотлагательно прибыла следственно-оперативная группа, работники которой начали осмотр места происшествия. На месте трагедии была установлена личность погибшей, ею оказалась 54-летняя жительница одного из сел района.

На месте дорожно-транспортного происшествия эксперты обнаружили обломки и части деталей автомобиля, которым, вероятно, был сбит человек. По ним правоохранители установили марку и цвет автомобиля.

«Ориентировку на розыск автомобиля «Лексус» черного цвета получили работники Госавтоинспекции, - говорит начальник отделения ГАИ Малинского ГО УМВД Владимир Савченко. - И за восемь километров от места ДТП на другой автодороге инспекторы обнаружили автомобиль, который по внешним признакам отвечал ориентировке.

Подозрения правоохранителей усилились, когда на обнаруженном автомобиле они увидели значительные механические повреждения, характерные для наезда на препятствие. Через несколько минут гаишники обнаружили мужчину, который признался, что находился за рулем «Лексуса» и совершил ДТП.

По словам задержанного, 26-летнего гражданина другого государства, он одолжил автомобиль у друзей из столицы, чтобы навестить родственников в г. Коростень Житомирской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда молодой человек уже возвращался в столицу. В вечерних сумерках он не заметил женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по пешеходному переходу. А когда понял, что натворил, испугался и убежал.

По факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство. Действующее украинское уголовное законодательство за подобные действия предусматривает от 3 до 8 лет заключения.