Во Львове увеличили до тысячи гривен ежемесячную выплату ветеранам УПА
19:17, 19 марта 2013Общество
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На сессии Львовского городского совета по инициативе депутата от ВО «Свобода» Маркиян Лопачака принято решение об увеличении ежемесячной выплаты для воинов УПА до 1 тыс. грн.
Ветеранам УПА будут доплачивать тысячу гривен
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской городской организации ВО «Свобода».
«Выражая уважение к героическому чину бойцов Армии Непокоренных, «Свобода» инициировала увеличение суммы ежемесячной выплаты для украинских повстанцев до 1 тыс. грн. По нашему настоянию эти средства будут выплачивать не с конца года, как это хотел Андрей Садовый, а уже с апреля», - отметил М.Лопчак.
Он подчеркнул, что этих людей осталось совсем мало. Кроме этого, по предложению свободовца Юрия Наумка к категории лиц, которым будут предоставлять ежемесячную выплату, прибавлены воины первой Украинской дивизии Украинской национальной армии «Галичина».
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