Во Львове увеличили до тысячи гривен ежемесячную выплату ветеранам УПА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской городской организации ВО «Свобода».

«Выражая уважение к героическому чину бойцов Армии Непокоренных, «Свобода» инициировала увеличение суммы ежемесячной выплаты для украинских повстанцев до 1 тыс. грн. По нашему настоянию эти средства будут выплачивать не с конца года, как это хотел Андрей Садовый, а уже с апреля», - отметил М.Лопчак.

Он подчеркнул, что этих людей осталось совсем мало. Кроме этого, по предложению свободовца Юрия Наумка к категории лиц, которым будут предоставлять ежемесячную выплату, прибавлены воины первой Украинской дивизии Украинской национальной армии «Галичина».