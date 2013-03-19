Кабмин решил поддержать украинское судостроительство

Об этом, как передает ForUm, в ходе пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«В Украине будут созданы проекты поддержки судостроительства. Мы рассматриваем это в комплексе транспортных путей страны. Мы видим, что происходит с дорогами, и как их нужно ремонтировать. Это один из выходов, который мы нашли», – сказал он.

По словам первого вице-премьер-министра, в правительстве уже существует проект соответствующей программы.

«Когда она будет готова, мы обязательно ее обнародуем», – пообещал Арбузов.