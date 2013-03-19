В Черкассах ножом ранили журналистку

Как рассказала корреспонденту УНИАН сама Валентина Васильченко, неизвестная женщина ножом ранила ей голень правой ноги. По словам Васильченко, она успела записать номера темно-вишневой «Тойоты», в которую села нападавшая.

Вернувшись домой, журналистка вызвала скорую и милицию. По словам Васильченко, врачи скорой помощи обработали рану, которая, по их словам, глубокая. Журналистка также поехала к судмедэкспертам, чтобы засвидетельствовать ножевое ранение. Она исключает любые бытовые мотивы преступления. Она считает, что это, вероятно, месть за ее публикации.

Напомним, это уже второе нападение на журналистку В.Васильченко. 14 августа 2000 журналистку в подъезде собственного дома неизвестные избили бейсбольными битами. Виновных в нападении милиция не нашла.