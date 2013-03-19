Шахтеры зашли в кабинет директора и объявили ему о «гражданском аресте»

Сегодня вначале рабочего дня, сразу же после планерки представители профкома НПГ шахты «Никанор-Новая» ГП «Луганскуголь» (г. Зоринск Луганской области) с представителями Всеукраинского стачкома зашли в кабинет директора шахты Олега Розума и вручили ему уведомление о «гражданском аресте» с целью привлечения его к уголовной ответственности за нарушение профсоюзного и трудового законодательства.

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель профкома НПГ шахты Николай Козюберда, профком инкриминирует директору шахты ст. ст.:170; 364; 374 Уголовного Кодекса Украины и требует, чтобы правоохранители приняли меры и привлекли его к ответственности.

Профсоюз, в частности, обвиняет директора в намерениях уничтожить независимый профсоюз на шахте, превышении служебных полномочий, нарушении правил безопасности труда и пр.

По словам главы профкома, уведомление о «гражданском аресте» зарегистрировано, профком также вызвал наряд милиции, чтобы пояснить, что требования предъявляются на законном уровне.

По словам Н.Козюберды, директор шахты после прихода представителей профсоюза сразу же покинул кабинет, и написал заявление в милицию, что ему угрожают задержанием.

На место события прибыл наряд милиции в количестве 7 человек. По состоянию на 13.00 шахтеры находятся в кабинете директора, где они ожидают представителей районной и областной власти и руководства ГП «Луганскуголь», чтобы передать чиновникам свои претензии к директору власти.

Н. Козюберда также сообщил, что директор шахты за полгода ни разу не присутствовал на заседаниях профкома, уклоняется от социального диалога и способствует уничтожению независимого профсоюза на шахте.