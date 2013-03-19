Стало известно, на сколько разбогатеют россияне, продав всю нефть и газ

Каждый гражданин РФ получит в среднем 165 тысяч долларов, если все коммерческие запасы нефти и газа страны одномоментно продать, а полученную сумму поделить поровну, подсчитали эксперты РИА Рейтинг.

Аналитики агентства "РИА Рейтинг"провели исследование стран мира и составили рейтинг их обеспеченности запасами нефти и газа. Рейтинг ранжирует страны по запасам данных энергоресурсов в денежном выражении на душу населения, что является некоторой оценкой национального богатства в части запасов нефти и газа.

Самыми "обеспеченными"нефтегазовыми ресурсами являются Катар и Кувейт. В этих странах на каждого гражданина приходится по 6,01 миллиона долларов и 4,14 миллиона долларов нефтегазовых богатств соответственно. Лидирующий в рейтинге Катар имеет запасы нефти и газа, оцениваемые в 10 триллионов долларов в текущих ценах, что более чем вдвое меньше, чем у Саудовской Аравии, Венесуэлы, Ирана и России. Занять первую строчку ему позволила скромная численность населения - 1,76 миллиона человек.

Вслед за Катаром и Кувейтом в рейтинге расположились Объединенные Арабские Эмираты, Туркмения и Саудовская Аравия - 1,6 миллиона, 1,5 миллиона и 1,1 миллиона долларов на душу населения соответственно.

Россия, имеющая самые большие запасы газа в мире и входящая в десятку стран с крупнейшими запасами нефти, заняла лишь 17 место в рейтинге, что во многом связано с относительно большой численностью населения, отмечают эксперты. Суммарно российские коммерческие запасы нефти и газа можно оценить примерно в 23,5 триллиона долларов. При этом на одного россиянина приходится в среднем в 35 раз меньше запасов нефти и газа, чем у Катара, но примерно в те же 35 раз больше, чем в среднем по миру.