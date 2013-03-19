Введение спецпошлин не приведет к удорожанию иномарок - эксперты

«Спецпошлины необходимы украинским автопроизводителям, чтобы выжить, иначе Украине грозит ликвидация собственных автосборочных линий. Парадоксальная ситуация – сегодня у нас выгоднее привозить из-за границы готовые автомобили, а не производить собственные. Причина кроется в том, что в Украине самая низкая в Европе ввозная пошлина на импортные автомобили, которая составляет от 6 до 10%. Понятно, почему инвесторы не едут в Украину и не строят предприятий по производству автомобилей. Им выгоднее завозить автомобили с минимальной пошлиной и получать прибыль», - говорит заместитель председателя правления по автопроизводству корпорации «УкрАвто» Олег Папашев.

При этом, по его словам, разговоры о том, что спецпошлины приведут к подорожанию иномарок, не имеют под собой реальной почвы, отмечает РБК-Украина.

«Цены не вырастут, ведь, чтобы компенсировать их из-за пошлин, иностранные производители просто уменьшают процент собственной прибыли. Логично, что при слишком высокой цене, их продукция станет неконкурентоспособной. Поэтому разговоры о росте цен на импортные автомобили из-за повышения ввозных пошлин рассчитаны на тех, кто не знает законов экономики. В той же России при размере ввозной пошлины 25-30% цены на иномарки практически такие же, как и у нас», - убеждает Папашев.

В Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» констатируют, что сегодня украинцы полностью зависимы от иностранных поставщиков автомобилей.

«Украинский потребитель оказался почти в полной зависимости от иностранных поставщиков, от ситуации на других рынках, других экономик. Много продукции, в частности автомобилей, в Украину приходит не от производителя, а через многочисленных посредников. Отсюда незащищенность украинцев от несправедливой цены. Уже прошло 4 года, как ввозная пошлина на автомобили уменьшилась в 2,5 раза, а цены на импортные авто все 4 года только росли. Этот рост в среднем составляет 12%. В то время, как украинские автопроизводители снизили цены почти на 15%, без улучшения условий налогообложения», - сообщили в ассоциации.

Организация также добавляет, что кроме помощи отечественному автопрому, спецпошлины положительно повлияют на состояние платежного и внешнеторгового баланса государства. В Укравтопроме также подчеркивают, что имея по итогам прошлого года рекордный дефицит во внешней торговле товарами - 15,8 млрд. $., импорт автомобилей занимает третью позицию, после газа и нефти, в формировании этого дефицита.

«А это значит, что затраты на импорт автомобилей занимают третью позицию в формировании риска девальвации национальной валюты и обнищания рядового украинца», - резюмируют в организации.

Напомним, что ранее Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.