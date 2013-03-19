Эксперт: экологические угрозы добычи сланцевого газа сильно преувеличены

Как в Украине, так и за ее пределами существуют силы, которые заинтересованы сорвать наши проекты по добыче сланцевого газа. Часто это прикрывается экологическими лозунгами, а людей просто запугивают. Хотя на самом деле, в случае внедрения эффективного контроля за добычей нетрадиционного газа, эти технологии практически безопасны. Об этом заявил Александр Гудыма, экс-депутат, член парламентского комитета по вопросам ТЭК, комментируя акции протеста против добычи сланцевого газа, которые прошли в восточных регионах Украины и Крыму, сообщает РБК-Украина.

«Естественно, в первую очередь в срыве украинских проектов по добыче сланцевого газа заинтересован Газпром — это разрушит его монополию на нашем рынке. Я думаю, это главный «дирижер» таких акций. Других заинтересованных я лично здесь не вижу», — заявил Гудыма.

В то же время он отметил, что заинтересованным силам легко манипулировать людьми, прикрываясь экологическими лозунгами, потому что Украины пережила чернобыльскую катастрофу, и экологические вопросы общество воспринимает очень остро. Говоря об экологических рисках при добыче нетрадиционного газа, экс-депутат отметил, что во многом эта проблема надуманная и раздута искусственно. «Никогда бы американцы не занимались тем, что опасно. Тем не менее, они добывают сланцевый газ на своей территории, готовы предоставить эти технологии нам. Если создать систему эффективного независимого экологического контроля, то эти технологии совершенно безопасны. Кроме того, в промышленных городах востока Украины люди с советских времен живут в условиях такого загрязнения окружающей среды, в сравнении с которым риски при добыче сланцевого газа просто мизерные. Многие забывают, что восток Украины стоит на пустых шахтах, которые не только могут проваливаться, но и до сих пор там выделяется шахтный метан. Но об этом все молчат, а вокруг добычи сланцевого газа нагнетается настоящая истерия», — заявил Гудыма.

Он напомнил, что и на западе Украины, где также планируется добыча сланцевого газа, политики пытались разыграть экологическую карту и выступили против разработки месторождений сланцевого газа. «Представители оппозиции, к сожалению, не разобравшись в ситуации, недавно тоже выступили против добычи сланцевого газа — в Раду были внесены законопроекты, которые предлагали запретить не только добычу, но даже разведку этих ресурсов. Но мне удалось их убедить отозвать эти документы — это был просто перебор на фоне общей истерии», — пояснил Гудыма. Он уверен, что в вопросе разъяснения важности добычи сланцевого газа украинские власть и оппозиция должны найти общий язык, поскольку это проекты национальной важности.

В мае 2012 года Киев выбрал иностранных партнеров в добыче сланцевого газа: на Олесском месторождении на западе Украины — Chevron, а на востоке — на Юзовском — Shell. По оценкам геологов, залежи газа на Юзовском месторождении могут составлять 2 трлн кубометров, на Олесском — до 1,5 трлн. Украина планирует ежегодно добывать не менее 15 млрд кубометров газа с обеих площадей, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность и снизить зависимость от импортируемого российского газа.