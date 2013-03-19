Янукович поручил готовить закон о горячей воде
Президент Украины поручил к ноябрю 2013 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об определении горячей воды как отдельной товарной продукции, урегулировании порядка ее поставки и определении стоимости.
Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.
В.Янукович также поручил к октябрю 2013 года отменить в законодательных актах термины «исполнитель жилищно-коммунальных услуг» и «балансодержатель».
При этом к ноябрю 2013 года глава государства поручил разработать законопроект о совершенствовании регулирования отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг. В данном документе планируется унифицировать терминологию, определить виды деятельности субъектов, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, а также виды товаров и услуг, производимых и предоставляемых этими субъектами на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Законопроектом планируется определить классификацию жилищно-коммунальных услуг, создать условия для перехода потенциально конкурентных рынков в конкурентные.