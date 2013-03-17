Завтра в Украине обойдется без снега

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 18 марта будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах западных, северных и Винницкой областей гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях 13-18°, местами 20-22° мороза, в северных и Винницкой областях 9-14° мороза, на остальной территории 3-8° мороза, на Южном побережье Крыма около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и в Закарпатье 2-7° тепла.

В Киевской области завтра без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В столице также без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.