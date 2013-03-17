На Прикарпатье спасатели выкопали из-под снега автобус и две «скорые»

В Прикарпатье за прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 127 транспортных средств, из которых один пассажирский автобус и 2 автомобиля скорой помощи, оказана помощь 184 людям.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, к работам привлекались 234 спасателя и 36 единиц техники.

Дополнительно работают два спецавтомобиля повышенной проходимости для предоставления помощи водителям на самых сложных участках автодорог на территории Тлумачского и Городенковского районов.