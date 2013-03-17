На Прикарпатье спасатели выкопали из-под снега автобус и две «скорые»
12:54, 17 марта 2013Общество
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В Прикарпатье за прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств.
Спасатели освободили из-под снега 130 транспортных средств
В Прикарпатье за прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 127 транспортных средств, из которых один пассажирский автобус и 2 автомобиля скорой помощи, оказана помощь 184 людям.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, к работам привлекались 234 спасателя и 36 единиц техники.
Дополнительно работают два спецавтомобиля повышенной проходимости для предоставления помощи водителям на самых сложных участках автодорог на территории Тлумачского и Городенковского районов.
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