Харьков грозит референдумом об изменении политической системы

Соответствующая резолюция уже подготовлена для утверждения на Конференции общественных организаций членов «Единой социальной сети», которая состоится 19 марта в Харькове.

«С момента избрания Верховной Рады Украины прошло более четырёх месяцев, - отмечается в проекте резолюции , - однако высшим законодательным органом его конституционные функции не выполняются, жизненно важные для страны законы не принимаются. Кабинет министров Украины в таких условиях не может полноценно работать и выполнять функции высшего органа исполнительной власти. Законодательная и вся вертикаль государственной исполнительной власти в стране фактически парализована».

Если по требованию общественных организаций Президент не распустит Верховную Раду VII созыва, планируется создание инициативной группы для проведения всеукраинского референдума, на который будут вынесены вопросы сокращения численности народных депутатов, введения второй палаты парламента, полной отмены депутатской неприкосновенности, а также проведения внеочередных выборов исключительно по мажоритарной системе.