В Украине до сих пор без света - 150 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на протяжении 15 марта и в ночь с 15 на 16 марта в результате неблагоприятных погодных условий - сильные снегопады, метели, шквалистый ветер – из-за срабатывания систем защиты линий электропередач в семи областях произошло обесточивание 319 населенных пунктов, в том числе 61 населен пункт – частично.

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Состоянием на 14:00 16 марта оставались обесточенными 152 населенных пункта: в Волынской области – 39, во Львовской области – 45, в Тернопольской области – 11, в Житомирской области – 30, в Киевской области – 11, в Ровенской области – 10 и в Ивано-Франковской области – 6 населенных пунктов.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.