На Кировоградщине пытались устроить побег из колонии «по-голливудски»

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

«16 марта в 10 час. 40 мин. на территории Петровской исправительной колонии, в Кировоградской области, благодаря профессиональным действиям работники учреждения были предупреждены о попытке побега двух осужденных К. и Т., которые отбывают наказание в учреждении», - говорится в сообщении пресс-службы ГПтСУ.

По предварительной информации, неизвестные лица при помощи вертолета планировали побег осужденных из охраняемой зоны учреждения.

«Вертолет, в котором находились два человека, вооруженные автоматом Калашникова, как выяснилась позже – это был муляж оружия, осуществил посадку на территории колонии. Однако благодаря оперативным и профессиональным действиям дежурной смены и оперативной группы учреждения вылет вертолета был заблокирован, беглецы и сообщники задержаны», - сообщает пресс-служба ГПтСУ.

О чрезвычайном происшествии срочно были проинформированы правоохранительные органы области, оно зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований.

В настоящее время проводятся следственные действия с задержанными по установлению дополнительных фактов и причин этого происшествия.

В ГПтСУ отмечают, что ситуация в учреждении «стабильная и управляемая».