В Хмельницкой области из снежного плена освободили три автобуса и 37 машин
13:59, 16 марта 2013Общество
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В Хмельницкой области из снежных заносов освобождены три рейсовых автобуса и 37 автомобилей.
Машины откапывали из снега
В ночь с 15 на 16 марта на территории Хмельницкой области в результате ухудшения погодных условий (снегопад, порывистый ветер) осложнилось движение автотранспорта на дорогах местного значения.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, всего сотрудники ГСЧС освободили из снежного плена 3 рейсовых автобуса, 32 легковых автомобиля и 5 грузовиков, в которых находилось 75 человек, в том числе 14 детей.
К ликвидации последствий сложных погодных условий привлекались 60 спасателей на 18 единицах спецтехники.
Заторов на дорогах государственного значения не зафиксировано.
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