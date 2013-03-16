В Хмельницкой области из снежного плена освободили три автобуса и 37 машин

В ночь с 15 на 16 марта на территории Хмельницкой области в результате ухудшения погодных условий (снегопад, порывистый ветер) осложнилось движение автотранспорта на дорогах местного значения.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, всего сотрудники ГСЧС освободили из снежного плена 3 рейсовых автобуса, 32 легковых автомобиля и 5 грузовиков, в которых находилось 75 человек, в том числе 14 детей.

К ликвидации последствий сложных погодных условий привлекались 60 спасателей на 18 единицах спецтехники.

Заторов на дорогах государственного значения не зафиксировано.