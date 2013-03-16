В Дрогобычской колонии снег разрушил котельную - есть пострадавший

Во Львовской области Дрогобычская исправительная колония №40 осталась без теплоснабжения из-за разрушения помещения котельной, которая обеспечивала подачу тепла в исправительное заведение.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области Виталий Туровцев, 15 марта около 17.30 под весом снега обрушилась крыша котельной, которая обеспечивала подачу тепла в Дрогобычскую исправительную колонию №40 (г. Дрогобыч, ул. Трускавецкая, 77). В результате падения крыши – котельная практически полностью разрушена. В результате обвала пострадал 24-летний осужденный, который на этот момент находился в помещении котельной, он получил травму ноги.

Как сообщил В.Туровцев, руководство исправительного заведения, в котором отбывают наказание 1 тыс. 140 осужденных, решило включить электрообогреватели и выдать заключенным дополнительную одежду. В заведении также работает 50 человек обслуживающего персонала.