В Киеве отмечают 108-ю годовщину со дня рождения матушки Алиппии

Православные христиане сегодня празднуют 108-ю годовщину со Дня рождения особо почитаемой подвижницы - монахини Алипии (Авдеевой), которая покоится в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева (Голосеевская пустынь).

Как сообщили УНИАН в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре, ожидается, что в этот день монастырь посетят около 15 тыс. паломников.

«Матушка Алипия еще не прославлена, но она имеет дерзновение предстоять пред престолом Господа и молиться за нас. Ее молитвы слышны и она часто помогает людям в том, о чем ее просят», - отметил наместник Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

По словам наместника, о дне рождения матушки Алипии пока знают меньше, чем о дне ее преставления, тем не менее, в этот день большое количество людей приезжают в Голосеевскую пустынь.

«Матушка Алипия родилась в 1905 году, это совпало с началом потрясений - состоялась Первая русская революция. В раннем возрасте она осталась без родителей, успев унаследовать от них благочестие и веру. Матушка понесла крест сиротства, пережила нелегкие 1920-40 годы. На ее примере мы видим, что в любые времена, при любых обстоятельствах можно служить Христу – приносить покаяние, молится, исправляться. Все зависит от нас, хотим ли мы этого, Господь нам дал свободу выбора», - напомнил отец Исаакий.

Очередь в усыпальницу под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» не прекращается с раннего утра и до позднего вечера.

Люди приносят матушке живые цветы и искренне верят, что по молитвам блаженной старицы к Господу получат просимое.

По словам отца Исаакия, в этот день каждый человек, который приходит в Голосеевский монастырь, чтобы почтить память матушки,может сделать ей подарок – исправить свою жизнь.

«В День рождения матушки Алипии подарком для нее стало бы исправление нашей жизни. Все кто почитают подвижницу, приходят к ней с просьбами о помощи, могут пересмотреть свою жизнь, подумать, ради чего мы живем - не ради того, чтобы услаждаться земной жизнью. Наша жизнь должна подготовить нас к жизни вечной. Ведь то, что человек «заработает» здесь, в земной жизни- не в материальном смысле, а в духовном - он получит в вечности у Бога», - подытожил наместник монастыря.

Добавим, что сегодня в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре в течение дня будут совершаться заупокойные панихиды.

Справка УНИАН. Монахиня Алипия (Агафия Тихоновна Авдеева) родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской Лавре.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. При жизни к матушке Алипии приходили с просьбами об исцелении души и тела, просили духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Монахиня Алипия пока не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни особого поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.