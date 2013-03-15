Македония продлила безвизовый режим для украинцев

Правительство Македонии продлило режим безвизового въезда для граждан России, Украины, Казахстана и Азербайджана до 15 марта 2014 года, говорится в опубликованном сегодня сообщении правительственной пресс-службы.

Бывшая югославская республика отменила на год визовые требования для РФ и еще трех постсоветских стран с 15 марта 2012 года. Этот порядок, как отмечает РИА Новости, должен был прекратить свое действие в пятницу.

Власти Македонии отменяют визы в одностороннем порядке в целях привлечения туристов, развития торгового и экономического сотрудничества.