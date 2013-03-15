Македония продлила безвизовый режим для украинцев
18:58, 15 марта 2013Общество
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Македония продлила безвизовый режим для граждан РФ, Украины, Азербайджана и Казахстана.
Македония по-прежнему открыта для украинцев / Фото: micedonia.ru
Правительство Македонии продлило режим безвизового въезда для граждан России, Украины, Казахстана и Азербайджана до 15 марта 2014 года, говорится в опубликованном сегодня сообщении правительственной пресс-службы.
Бывшая югославская республика отменила на год визовые требования для РФ и еще трех постсоветских стран с 15 марта 2012 года. Этот порядок, как отмечает РИА Новости, должен был прекратить свое действие в пятницу.
Власти Македонии отменяют визы в одностороннем порядке в целях привлечения туристов, развития торгового и экономического сотрудничества.
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