В Луганске полетели головы после того, как мэр чуть не выпал из маршрутки
14:20, 15 марта 2013Общество
3019
Начальника управления транспорта Луганского городского совета Андрея Андреева 14 марта уволили с занимаемой должности по соглашению сторон.
При движении мэр чуть не выпал из салона / Фото: urist.in.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, А. Андреев вышел из отпуска и подал заявление об отставке. Ранее он получил выговор после того, как мэр Луганска Сергей Кравченко 1 марта, выполнив обещание журналистам, проехал в городском общественном транспорте - маршрутке и троллейбусе.
В маршрутке, в которой ехал мэр, оказался неисправным замок двери и при движении мэр чуть не выпал из салона. Результатом поездки мэра стало и распоряжение своим заместителям регулярно «мониторить» общественный транспорт.
В пресс-службе также сообщили, что в мэрии активно готовятся к проведению конкурса по транспорту, который должен состояться 25 марта текущего года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter