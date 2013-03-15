В Луганске полетели головы после того, как мэр чуть не выпал из маршрутки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, А. Андреев вышел из отпуска и подал заявление об отставке. Ранее он получил выговор после того, как мэр Луганска Сергей Кравченко 1 марта, выполнив обещание журналистам, проехал в городском общественном транспорте - маршрутке и троллейбусе.

В маршрутке, в которой ехал мэр, оказался неисправным замок двери и при движении мэр чуть не выпал из салона. Результатом поездки мэра стало и распоряжение своим заместителям регулярно «мониторить» общественный транспорт.

В пресс-службе также сообщили, что в мэрии активно готовятся к проведению конкурса по транспорту, который должен состояться 25 марта текущего года.