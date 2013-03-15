Крым будет штормить до понедельника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе спасательного ведомства, 15-16 марта в Крыму ожидается усиление скорости южного ветра до 20 м/с, местами 25 м/с, сильные ливни.

16-17 марта синоптики обещают похолодание, температуры воздуха ночью снизится до плюс 1° – минус 4°, днем плюс 4-9° .

Со своей стороны, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах Крыма.

«Погода пока еще совсем не весенняя - не стоит забывать о правилах управления автомобилем в условиях недостаточной видимости», - заявили в ГАИ.