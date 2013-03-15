Экономисты рассказали, почему украинцы теряют интерес к валютным вкладам
11:04, 15 марта 2013Общество
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Украинцы стали больше интересоваться высокодоходными гривневыми депозитами, в то время как низкая доходность валютных вкладов делает их все менее популярными.
В течение февраля гривневые вклады физлиц увеличились на 4,4%
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По его данным, в феврале текущего года наблюдался заметный рост гривневых вкладов, в то время как еще в III квартале минувшего вкладчики несли на депозиты преимущественно валюту.
Согласно данным регулятора, в течение февраля гривневые вклады физлиц увеличились на 4,4%, в то время как валютные сбережения снизились на 0,8%. Общий объем депозитов населения увеличился за февраль на 1,8%.
Анастасия Туюкова, старший аналитик инвестиционной компании «Dragon Capital» связывает рост популярности гривневых вкладов со все еще высокими, хотя и снижающимися, процентными ставками и уменьшением девальвационных ожиданий.
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