Экономисты рассказали, почему украинцы теряют интерес к валютным вкладам

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По его данным, в феврале текущего года наблюдался заметный рост гривневых вкладов, в то время как еще в III квартале минувшего вкладчики несли на депозиты преимущественно валюту.

Согласно данным регулятора, в течение февраля гривневые вклады физлиц увеличились на 4,4%, в то время как валютные сбережения снизились на 0,8%. Общий объем депозитов населения увеличился за февраль на 1,8%.

Анастасия Туюкова, старший аналитик инвестиционной компании «Dragon Capital» связывает рост популярности гривневых вкладов со все еще высокими, хотя и снижающимися, процентными ставками и уменьшением девальвационных ожиданий.