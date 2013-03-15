Вкладчики проблемных банков смогут получать возмещения на карточки

Об этом он сказал 14 марта в интервью программе «Про головне» на телеканале Первый Национальный, сообщает РБК-Украина.

«Сейчас мы прорабатываем новые технические решения, которые позволят вкладчикам получать сумму возмещения также и на карточные счета. Мы проводим совместно с Национальным банком Украины соответствующий эксперимент, я думаю, что до конца 2013 года такие технические решения также будут доступны, и это, возможно, для многих вкладчиков будет более удобным и доступным способом получения средств, чем получение непосредственно наличными», - говорит Оленчик.

Вместе с этим он констатировал, что нынешний объем средств фонда достаточен для осуществления всех его обязательств.

«Сейчас финансовые ресурсы фонда составляют 5,7 миллиарда гривен - это тот оперативный резерв, который совершенно достаточен для того, чтобы осуществлять все обязательства фонда по выплатам на данный момент, плюс еще те, которые мы проанализируем как вероятные в ближайшее время. Плюс, надо понимать, что это только оперативный резерв. И в случае, когда фонду потребуются дополнительные ресурсы, он вправе немедленно обратиться в Национальный банк за получением соответствующих кредитных ресурсов. Уверен, мы получим их в необходимом количестве», - сказал он.

Специалист также отметил, что за все время существования фонда ни разу не возникала ситуация, когда ему приходилось бы обращаться за внешней помощью.

Оленчик подчеркнул, что нынешняя сумма гарантированного возмещения по депозитным вкладам позволяет украинцам не переживать за свои вклады.

«Судите сами, сумма 200 тысяч гривен, во-первых, закреплена непосредственно в законе, чего не было раньше. И закон четко определяет, что эта сумма никогда не может быть уменьшена, но еще по решению административного совета может возрастать. Во-вторых, сам размер суммы. Собственно, эти 200 тысяч в 26 раз превышают сумму среднего депозита по банковской системе. И вообще на вклады менее 200 тысяч приходится 99,5% вкладов. Я думаю, что таким образом фонд полностью выполняет свою социальную роль», - резюмировал он.