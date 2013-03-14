Гузар вспомнил, как новый Папа поздоровался с ним: «Слава Ісусу Христу»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Поскольку сегодняшний Папа имеет представление об Украине и имеет такую определенную сентиментальную привязку к украинцам, я думаю, что можно надеяться, что он посетит Украину”, - сказал Л.Гузар.

Бывший глава УГКЦ отметил, что сегодня еще рано говорить о времени возможного визита Папы Римского Франциска в Украину, поскольку он «должен найти себя в новых обстоятельствах».

“Может, в первые дни затруднительно, но позже, наверное, можно пригласить Папу посетить Украину, и можно надеяться, что Папа, у которого есть определенная сентиментальность, чувство к Украине, к украинцам, что он посетит наш край”, - сказал Л.Гузар.

В то же время Л.Гузар сообщил, что встречался с Франциском во время работы в Риме Папского синода.

“Мне дату уже вспомнить трудно, но где-то это могло быть лет 5-6 тому назад, а может и больше, когда я был также членом того синода и кардинал Бергольо (новоизбранный Папа Римский Франциск — УНИАН) из Аргентины был также членом секретариата, и имел я возможность с ним общаться. Главное, что я могу сказать, что когда мы пришли, я его не знал, сел, а он мне говорит: “Слава Иисусу Христу”. Тогда, собственно, он мне рассказал, что он очень хорошо знал отца Степана Чмиля, и мы немного общались, 2-3 раза в год встречались. И был случай пообщаться”, - подчеркнул Л.Гузар.

Как сообщал УНИАН, Архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний Хорхе Марио Бергольо, который родился в Аргентине в семье итальянского иммигранта, был избран 266-м Папой Римским вечером 13 марта во время пятого голосования на конклаве, проходившем в Ватикане 12 и 13 марта. Новый Папа Римский принял имя Франциск.

Интронизация понтифика состоится 19 марта.

Сегодня глава УГКЦ Святослав Шевчук сообщил, что новоизбранный Папа Римский Франциск очень хорошо знает ситуацию внутри этой церкви. По его словам, новоизбранный Папа является воспитанником украинского священника Степана Чмиля, знает литургию и обряды УГКЦ.