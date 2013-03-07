В Одесской области из-за сумки с пенсиями убили почтальона
18:31, 07 марта 2013Общество
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В Одесской области найдена убитой почтальон.
Почтальона нашли в 100 метрах от дороги
Как сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Одесской области, сегодня утром, 7 марта, в Любашовский районный отдел милиции позвонил житель с. Казачий Яр, который сообщил, что его 46-летняя жена накануне ушла на работу и домой не вернулась.
Как установило следствие, женщина работала почтальоном Козачеярского почтового отделения и в день исчезновения она получила в почтовом отделении более двух тысяч гривен для раздачи пенсии односельчанам.
Тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено правоохранителями в поле между селами Казачий Яр и Катериновка на расстоянии 100 метров от дороги. Сумка при умершей была пуста.
Проводятся следственные действия.
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