В Одесской области из-за сумки с пенсиями убили почтальона

Как сообщает официальный сайт Главного управления МВД Украины в Одесской области, сегодня утром, 7 марта, в Любашовский районный отдел милиции позвонил житель с. Казачий Яр, который сообщил, что его 46-летняя жена накануне ушла на работу и домой не вернулась.

Как установило следствие, женщина работала почтальоном Козачеярского почтового отделения и в день исчезновения она получила в почтовом отделении более двух тысяч гривен для раздачи пенсии односельчанам.

Тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено правоохранителями в поле между селами Казачий Яр и Катериновка на расстоянии 100 метров от дороги. Сумка при умершей была пуста.

Проводятся следственные действия.