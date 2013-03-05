Украинскую книгу на Лейпцигской ярмарке будут представлять с помощью IT-технологий

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила президент ОО «Форум издателей», организатор украинского стенда на книжной ярмарке в Лейпциге Александра Коваль.

"Лейпцигская ярмарка имеет большое значение не только как книжная ярмарка, где продаются и покупаются права, она является такой себе площадкой для популяризации украинских книг и чтения для, в первую очередь, немецкоязычного читателя. Это прекрасный случай представить Украину", - отметила А.Коваль.

По ее словам, во время прошлой Лейпцигской ярмарки немецкие читатели уделили украинской книге немало внимания, а СМИ написали об украинских писателях более 150 раз. Поэтому, как отметила А.Коваль, в этом году организаторы решили приложить еще больше усилий при подготовке украинского стенда и использовать в презентации отечественной книги IT-технологии. Она рассказала, что украинский стенд будет обустроен планшетами, мобильными телефонами и плазменным экраном, на которых в оригинальном звуковом оформлении с немецкими субтитрами будут доступны записи самых известных современных украинских авторов.

Она также отметила, что во время Лейпцигской ярмарки запланированы выступления таких известных украинских писателей, как Сергей Жадан, Мария Матиос, Андрей Курков, Николай Рябчук и др. Кроме того, для презентации отечественной литературы на ярмарке запланировано выступление украинской группы PERKALABA. В целом представители украинской литературы примут участие в около 30 разных событиях. Презентовать украинскую литературу на Лейпцигской книжной ярмарке будут 26 человек, что стало возможным благодаря поддержке фонда Рината Ахметова "Развитие Украины".

А.Коваль подчеркнула, что на протяжении последних 20 лет в Германии было издано около 80 книжек 16 украинских авторов.

Лейпцигская книжная ярмарка была основана в XVII веке и ежегодно проводится в середине марта в Германии. Это второе крупнейшее книжное событие Европы после Франкфуртской книжной ярмарки.