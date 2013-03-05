В Ивано-Франковске вводятся GPS-браслеты для арестованных

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, отныне правоохранители смогут контролировать лиц, находящихся под домашним арестом, с помощью специального электронного браслета.

Сегодня киевская компания, которая является поставщиком GPS-браслетов, провела презентацию и учебу для правоохранителей относительно использования новой техники.

В связи со вступлением в действие нового Уголовного процессуального кодекса, которым, в частности, предусмотрена не практиковавшаяся до сих пор в Украине мера пресечения — домашний арест, Министерство внутренних дел закупило специальные электронные браслеты.

Браслет используют в паре с мобильным устройством контроля. Место расположения лица, которое носит браслет, система вычисляет с помощью спутников GPS, и, в случае отхода человека на неразрешенное расстояние (в любое или в конкретно определенное судом время) сигнал тревоги поднимает на ноги правоохранителей, ответственных за подконтрольное лицо.

Справка УНИАН. Антивандальные свойства являются одной из важнейших характеристик и конструкции спецбраслета, и материалов, из которых он сделан. В целом вся система имеет многоуровневую защиту от механических и электронных способов лишиться ее надзора.

Система обеспечивает еще и голосовой, интерактивный и текстовый обмены сообщениями с человеком, то есть в нужных для дела рамках работает наподобие мобильного телефона или рации. Позвонить или направить сообщение на мобильное устройство контроля смогут только работники милиции. Само же подконтрольное лицо также может связаться с закрепленными за ней правоохранителями через этот аппарат.