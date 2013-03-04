Кредит ЕС является свидетельством прогресса в сотрудничестве - Минфин

Такое мнение высказал министр финансов Украины Юрий Колобов в своей статье, опубликованной в газете «Kyiv Post».

«Речь идет о кредитных ресурсах в сумме до 610 миллионов евро, которые европейцы предоставят для поддержки стабильности отечественной финансово-экономической системы. Как отметил в своем выступлении Жозе Мануель Баррозу, это самая большая макрофинансовая помощь, которую когда-либо предоставлял Евросоюз, что, конечно, свидетельствует о серьезности намерений наших европейских партнеров», - отмечает министр финансов.

По его словам, кредит будет предоставлен сроком на 15 лет. Ожидается, что помощь будет предоставлена в четыре транша: 100 млн. евро, 10 млн. евро и два транша по 250 млн. евро каждый. «Украина получит заем на весьма выгодных условиях. Конкретный размер процентной ставки будет определен после того, как Европейская Комиссия, имеющая сегодня самый высокий кредитный рейтинг (ААА), выйдет на внешний рынок заимствований для получения средств, которые затем будут перечислены Украине», - подчеркивает Юрий Колобов.

Он считает, что процентная ставка заимствования составит около 2% на уровне EUribor, что соответствует более понятному для многих украинцев показателю в 3,25% годовых.