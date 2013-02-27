Украина экспортировала почти 18 млн тонн зерновых

В целом, в 2012/2013 маркетинговом году Украина экспортировала более 17,6 миллионов тонн зерновых, что на 4,7 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Пока же Украина активно работает над расширением рынков сбыта отечественного зерна. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«С начала 2013 года отечественные аграрии уже поставили на внешние рынки почти 3,3 миллиона тонн зерна. И сегодня кукуруза продолжает лидировать среди отечественных экспортных культур − ее в этом году продали за границу 2,7 миллиона тонн. Всего с начала текущего маркетингового года Украина уже экспортировала более 17,5 миллиона тонн зерновых, что на 4,7 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр проинформировал, что с начала 2012/2013 МГ отечественные аграрии поставили на внешние рынки 9 миллионов тонн кукурузы, 6,1 миллиона тонн пшеницы, 2 миллиона тонн ячменя.

«Вместе с тем, работаем над расширением возможных рынков в Европе и Азии. Ведь сейчас готовится ряд инвестиционных проектов в аграрном секторе, который продолжает оставаться одним из наиболее инвестиционно привлекательных. Например, в ближайшие два года планируется внедрить масштабные инвестиционные проекты в области сельхозмашиностроения и систем орошения, что, в свою очередь, поможет нарастить валовой сбор зерновых», − сообщил Николай Присяжнюк.

Следует также напомнить, в 2012 году больше всего зерновых импортировал Евросоюз − 7,7 миллиона тонн зерна на сумму 1,9 миллиарда долларов. Кроме того, в прошлом году среди основных импортеров отечественного зерна были Египет − 5,5 миллиона тонн, и Саудовская Аравия − 1,9 миллиона тонн.