Завтра в Украине осадков не будет

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах северной половины гололедица.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный, 5-10 м/с, в западных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 2 до 7° мороза, в северных и восточных областях 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Крыму и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и области переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Температура в Киевской области ночью 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В г. Киев температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° тепла.