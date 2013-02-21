СМИ: Антонов поделится правами на Ан-140 с «Русскими машинами»

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на источники газеты «Ведомости».

Вице-президент «Антонова» Александр Кива сообщил, что договор между ГК и «Авикором» находится в стадии подписания. По его словам, механизм передачи прав на самолет уже разработан украинскими и российскими юристами. Также Кива уточнил, что планируется создать похожие СП и по другим проектам «Антонова», к примеру, по Ан-124 «Руслан», производство которых сейчас находится под вопросом.

Кива также отметил, что передача интеллектуальных прав осложняется политическими соображениями, однако решение все же было принято, так как в противном случае «Антонов» потерял бы крупный рынок.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля посол РФ в Украине Михал Зурабов сообщил о планах Минобороны РФ закупить 60 украинских самолетов Ан-70.

А 5 февраля стало известно, что военно-транспортная авиация России уменьшила в 3,5 раза планы закупки украинско-российских самолетов Ан-70 до 2020 года - с 60 до 17 воздушных судов, а также на два года перенесла начало поставок.