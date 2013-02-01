Минобороны РФ хочет купить у Украины 60 самолетов Ан-70

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам посол России в Украине Михаил Зурабов.

«Знаю, что украинская сторона в ближайшее время активизирует переговоры по вопросам сотрудничества в сфере авиастроения. Это не только вопросы, связанные с производством Ан-70, поскольку до сегодняшнего дня российское Министерство обороны имеет в виду закупить до 60 самолетов Ан-70», - сказал М.Зурабов. Он отметил, что речь идет не только о сотрудничестве по самолетам Ан-124, потому что есть также задача модернизации этих самолетов и возможного строительства новых самолетов.

«Это более комплексный вопрос о более тесной, может быть даже на некой общей платформе, работе двух авиационных комплексов Украины и России», - подчеркнул М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2012 года премьер-министр Николай Азаров в интервью украинским телеканалам сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации заказало Украине более 20 самолетов Ан-70.

Справка УНИАН. Военно-транспортный самолет Ан-70, предназначенный для непосредственной доставки военной техники, личного состава и десантирования войск, является единственным в мире самолетом, способным обеспечить доставку грузов на грунтовые аэродромы с длиной полосы 600-800 м. В режиме короткого взлета и посадки способен довозить 20 тонн грузов на дальность до 3000 км.

Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

В конце сентября 2012 года руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.