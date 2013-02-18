Госстат: Армия безработных украинцев в январе выросла на 11,4%

Согласно сообщению Госстата, количество безработных составило 2% к общему количеству работоспособного населения.

Количество безработных, получающих пособие, составило 435,8 тыс., размер пособия в январе вырос по сравнению с декабрем на 71 грн до 1089 грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года общее количество зарегистрированных безработных составило 506,8 тыс. человек, из которых 386,3 тыс. человек получали пособие по безработице. При этом средний размер пособия в декабре составил 1028 грн, что на 57 грн больше ноябрьского показателя. В относительных показателях количество зарегистрированных безработных в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству работоспособного населения.