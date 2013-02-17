В ресторане в центре Киева взорвался газовый баллон: 4 пострадавших
17:08, 17 февраля 2013Общество
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В центре Киева от взрыва газового баллона в ресторане пострадали 4 человека.
В центре Киева в результате взрыва газового баллона в ресторане «Апрель», расположенном на улице Большой Васильковской, по предварительным данным, пострадали 4 человека.
Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, инцидент произошел после обеда. На месте происшествия работают оперативные службы, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
О состоянии здоровья пострадавших пока не сообщается.
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