Янукович дал Хостикоеву орден
20:30, 15 февраля 2013Общество
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Янукович наградил Хостикоева орденом «За заслуги» I степени.
Анатолий Хостикоев - орденоносный
Президент Украины Виктор Янукович наградил орденом «За заслуги» I степени народного артиста Украины, ведущего мастера сцены Национального академического драматичного театра имени Ивана Франко Анатолия Хостикоева.
Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте.
Как говорится в документе, А.Хостикоев награжден за выдающийся личный вклад в развитие театрального искусства, обогащение национального культурного наследия, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство.
Как сообщалось, сегодня, 15 февраля, А.Хостикоеву исполнилось 60 лет.
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