Янукович дал Хостикоеву орден

Президент Украины Виктор Янукович наградил орденом «За заслуги» I степени народного артиста Украины, ведущего мастера сцены Национального академического драматичного театра имени Ивана Франко Анатолия Хостикоева.

Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте.

Как говорится в документе, А.Хостикоев награжден за выдающийся личный вклад в развитие театрального искусства, обогащение национального культурного наследия, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство.

Как сообщалось, сегодня, 15 февраля, А.Хостикоеву исполнилось 60 лет.