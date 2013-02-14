Американская торговая палата призывает Азарова к здравому смыслу

Американская торговая палата призвала украинские власти пересмотреть условия лицензирования импорта с тем, чтобы система контроля была оправданной, а условия функционирования рынка - справедливыми для всех его участников.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

«Мы не требуем невозможного, не говорим о полном отказе от контроля и регулирования сферы оборота лекарств. Мы лишь призываем к здравому смыслу: система контроля должна быть оправданной, а условия функционирования рынка - справедливыми для всех его участников», - сказал Х.Зукоски.

«Мы видим и понимаем желание украинских властей развивать фарминдустрию в Украине, чтобы как можно большая часть лекарств производилась в Украине. Однако стоит учитывать и то, что на сегодняшний день Украина в принципе не располагает ни техническими, ни финансовыми ресурсами, которые необходимы для организации фармацевтического производства мирового уровня и создания инновационных лекарств», - подчеркнул глава Американской торговой палаты.

При этом он назвал недопустимым тот факт, что попытки ввести дополнительные регуляторные нормы не обсуждались в кругу специалистов.

«Законодательство в сфере фарминдустрии запутано и достаточно громоздко, особенно в сфере лицензирования. Мы, например, весьма негативно оцениваем нормы закона №5038\4 о лицензировании импорта лекарственных средств. Мы считаем неприемлемым тот факт, что нормы закона в свое время не обсуждались с представителями отрасли. Такие дискуссии позволили бы понять, что дополнительные барьеры, выстраиваемые с благой целью контроля импорта, могут очень навредить и, в конечном счете, закрыть рынок для качественной импортируемой продукции», - уверен Х.Зукоски.

Он выразил убеждение, что введение правил, ужесточающих импорт лекарств, вероятнее всего, приведет к острому дефициту препаратов, пользующихся спросом в Украине, и, как следствие, к росту цен на эти лекарства и их дальнейшему исчезновению с прилавков аптек.

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«Причем, повторюсь, мы говорим о группе качественных лекарственных препаратов, которые Украина не имеет возможности выпускать. Именно поэтому мы уже сейчас обращаем внимание на проблему, пока есть время для ее решения», - подчеркнул Х.Зукоски.

Как сообщал УНИАН, 31 января 2013 года Американская торговая палата в Украине, которая объединяет более 600 зарубежных компаний, призвала Верховную Раду отменить введение режима лицензирования импорта лекарственных средств в связи с отсутствием специального органа по лицензированию, отметив при этом, что режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств. По мнению АТП, предложенная Министерством здравоохранения концепция лицензионных условий, вынесенная на общественное обсуждение лишь 14 января 2013 г., делает невозможным выполнение закона, поскольку в Украине отсутствует материально-техническая база для локализации осуществления выпуска всех серий лекарственных средств иностранного производства.

9 февраля премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным ведомствам урегулировать ситуацию с лицензированием импорта лекарств, поскольку лицензирование импорта является общепринятой мировой нормой, которая гарантирует эффективность лекарств, соответствие требованиям регистрационного досье каждой серии препарата, поставляемой на рынок, а главное - их качество, безопасность и доступность для пациента.

12 февраля вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко заверил президента Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски, что лицензирование импорта в Украину лекарственных средств будет вводиться поэтапно.

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