Аэропорт Донецка: метеоусловия позволяли Ан-24 сесть безопасно

В Донецке 13 февраля метеоусловия позволяли самолету Ан-24, совершавшему чартерный рейс из Одессы совершить безопасную посадку.

Об этом заявлено в сообщении на официальном сайте Международного аэропорта Донецк им. С. Прокофьева.

Согласно сообщения, 13 февраля экипаж самолета, следовавшего чартерным рейсом № 8971 "Одесса-Донецк", получил по запросу исчерпывающую информацию от диспетчерской службы аэропорта Донецк. Текущие метеоусловия позволяли воздушному судну совершить безопасную посадку.

Также там указано, что «в расчетное время посадки, в 18.09, от экипажа не последовало сеанса радиосвязи с диспетчерской службой аэропорта».

«По факту отсутствия связи диспетчером был дан сигнал тревоги. По сигналу на предполагаемое место приземления самолета был направлен аварийно-спасательный расчет аэропорта, который обнаружил воздушное судно за пределами взлетно-посадочной полосы. На правом крыле самолета были замечены очаги возгорания. Незамедлительно на место происшествия были направлены более 70 сотрудников аварийно-спасательного расчета. Принятыми мерами была проведена оперативная ликвидация возгорания и произведена эвакуация пассажиров», - значится в сообщении.

По теме: Названы имена погибших в авиакатастрофе в Донецке

Представители медицинской службы аэропорта совместно с сотрудниками аварийно-спасательного расчета оказали пострадавшим пассажирам рейса №8971 "Одесса-Донецк" неотложную медицинскую помощь в ожидании карет скорой помощи и МЧС. Пассажиры были доставлены в здание терминала для оказания помощи, опроса и идентификации.

В аэропорту был создан кризисный центр, в состав которого вошли сотрудники аэропорта, правоохранительных органов, МЧС и представители органов в местной власти.

В данный момент над расследованием обстоятельств происшествия работает комиссия Государственной авиационной службы Украины, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета находились 52 человека (8 членов экипажа), пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 человек обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

5 из 44 пассажиров самолета Ан-24, совершавшего чартерный рейс Одесса-Донецк и потерпевшего крушение в аэропорту Донецка, не были зарегистрированы.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.