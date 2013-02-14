Украинцы в погоне за высокими ставками понесли деньги в мелкие банки

Украинские граждане все больше зарабатывают на высоких депозитных ставках, которые предлагают им небольшие банки.

В 2012 году самые высокие темпы прироста розничных депозитных портфелей продемонстрировали учреждения из группы средних (на 25,6%) и небольших (26,2%), пишет Коммерсант.

Это следует из обнародованной Нацбанком консолидированной отчетности банковской системы за прошлый год. Для сравнения: крупнейшие учреждения смогли нарастить портфель вкладов на 19,2%, а крупные — на 13,6%.

В нынешнем году заемные ресурсы подешевеют, хотя это не скажется на предпочтениях клиентов. "Гонка повышения процентных ставок конца 2012 года закончилась, ситуация на рынке нормализовалась. Но, несмотря на снижение процентных ставок, наблюдается стабильный прирост вкладов. Население понимает, что ставки будут снижаться и дальше, и поэтому размещает вклады на год и более, фиксируя таким образом процентную ставку на длительный срок",— говорит директор департамента развития продуктов банка "Финансы и Кредит" Наталья Кравец. С начала года стоимость годовых гривневых депозитов, по данным UIRD, снизилась на 0,69 п.п.— до 18,69%.

Это вряд ли побудит клиентов средних и небольших банков перейти на обслуживание в крупные учреждения, поскольку снижение ставок будет синхронным. "Есть определенная категория людей, готовых рисковать своими сбережениями в рамках суммы, которая обеспечивается Фондом гарантирования вкладов. Они думают, что смогут заработать 29% годовых или в крайнем случае через какое-то время фонд вернет им деньги",— говорит начальник департамента финансовых исследований маркетинговой компании GfK Ukraine Дмитрий Яблонский.