Азаров задействует «нестандартные меры», чтобы уменьшить дыру в бюджете

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров, комментируя результаты переговоров с миссией МВФ.

«Сегодня правительство разрабатывает решения, которые обеспечат сокращение дефицита бюджета и дефицита счета текущих операций, увеличение валютных резервов, а также сохранение, а главное - создание новых рабочих мест», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров с миссией МВФ было найдено взаимопонимание того, что для разрешения проблем в Украине необходимо принимать «нестандартные меры».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля глава миссии Международного валютного фонда, завершившей свою работу в Украине, Кристофер Джарвис заявил, что экономический рост Украины в 2013 году, при отсутствии корректировки экономической политики, составит до 1% при значительном дефиците счета текущих операций, что оставит Украину уязвимой в случае негативного развития событий.

Напомним, государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 29,833 млрд грн больше, чем за 2011 год. Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год планировался в размере 38,807 млрд грн.

Золотовалютные резервы НБУ за 2012 год сократились на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. – до 24,546 млрд долл.