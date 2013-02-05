Похитители требовали выкуп за иностранных студентов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, 33-летний житель Полтавы организовал преступную группировку из четырех человек с целью похищения иностранцев, которые учатся в Украине, и получения выкупа за их освобождение.

Одной из жертв преступников стал гражданин Сирии, который является студентом Харьковского фармацевтического университета. Под предлогом ведения совместного бизнеса его завлекли в Днепропетровск для обсуждения подробностей, якобы связанных с перспективным делом. В месте переговоров злоумышленники напали на иностранца, отобрали личные вещи, избили и вывезли в Полтавскую область. Там его вынудили написать четыре долговые расписки, согласно которым студент якобы раньше занимал у злоумышленников деньги. После этого вымогатели по телефону связались с родным братом похищенного, который проживает в Германии, и под угрозой убийства заложника потребовали 17,5 тысячи долларов США. Также они направили сообщение жене сирийца в Запорожье, в котором он просил уплатить 10 тысяч долларов США или передать документы на квартиру в обмен на освобождение.

Жена иностранца обратилась в милицию, сотрудники УБОП провели ряд оперативных мероприятий по установлению места нахождения потерпевшего и его похитителей, в результате которых заложник был освобожден, а злоумышленники задержаны.

В целом задержанным инкриминируется совершение четырех преступлений, за которые суд может лишить их свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.