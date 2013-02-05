В центре Киева горела СТО

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 21.42 4 февраля в Голосеевском районе города по ул. Киквидзе, 45, на территории гаражного кооператива «Лыбидь» в двухэтажном здании станции технического обслуживания возник пожар на площади 400 м2.

Огнем уничтожены три автомобиля и оборудование.

Жертв и пострадавших нет.

В 23.45 подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в составе пятнадцати отделений пожар ликвидирован.

Причина пожара и размеры убытков устанавливаются.