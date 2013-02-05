В центре Киева горела СТО
09:07, 05 февраля 2013Общество
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В центре Киева горела станция техобслуживания автомобилей.
В центре Киева горела станция техобслуживания автомобилей / Фото: Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 21.42 4 февраля в Голосеевском районе города по ул. Киквидзе, 45, на территории гаражного кооператива «Лыбидь» в двухэтажном здании станции технического обслуживания возник пожар на площади 400 м2.
Огнем уничтожены три автомобиля и оборудование.
Жертв и пострадавших нет.
В 23.45 подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в составе пятнадцати отделений пожар ликвидирован.
Причина пожара и размеры убытков устанавливаются.
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