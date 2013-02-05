Регионал хочет вернуть в Украину казино

Автором законопроекта является народный депутат (Партия регионов) Олег Царев, сообщает ICTV со ссылкой на пресс-службу парламента.

Нардеп предлагает разрешить казино в 5-звездочных гостиницах с количеством номеров не менее 60, а также 3 - и 4-звездочных отелях с наличием менее 60 номеров на курортах.

Согласно законопроекту размещение казино в других местах запрещено. Кроме того, предлагается разрешить проведение интеллектуально-коммерческих игр в электронном (виртуальном) клубе, а также предусмотрено разрешение организации и проведению пари и тотализаторов, причем ставки на них должны осуществляться только через специально оборудованные кассы.

Законопроектом устанавливается запрет на организацию игр с использованием игровых автоматов, интерактивных игр, а также игр, которые предусматривают внесение платы за участие в них электронными платежами.

Согласно законопроекту, для организации и проведения азартных игр необходима лицензия, выданная на 7 лет.

В целом Царев считает, что запрет игорного бизнеса в 2009 году не ликвидировал проблему ущерба для населения от зависимости от азартных игр, поскольку бизнес остался в «тени», вне государственного контроля.