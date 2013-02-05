Миндоходов напоминает предпринимателям, что у них осталась неделя

Об этом сказано в разъяснении Миндоходов, переданном УНИАН.

«Физические лица-предприниматели подают в налоговые органы декларации об имущественном положении и доходах по результатам календарного года на протяжении 40 дней после окончания отчетного периода, то есть не позднее 11 февраля 2013 года», - сказано в разъяснении.

В декларации определяется сумма полученных доходов от осуществления хозяйственной деятельности и сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет или возвращению. Кроме того, предприниматель обязан заполнить еще один документ – дополнение №5 с указанием кода и вида деятельности согласно классификатору КВЭД, общей суммы дохода, суммы чистого налогооблагаемого дохода, а также документального подтверждения расходов, связанных с хозяйственной деятельностью.

Вместе с тем, как утверждают в Миндоходов, физические лица-предприниматели самостоятельно осуществляют расчет налоговых обязательств и определяют авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц на 2013 год. Кроме того, иные доходы, не связанные с прямой хозяйственной деятельностью, а также их источники должны быть указаны в декларации. Такие доходы облагаются налогом по правилам, установленным для налогоплательщиков - физических лиц.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц, ведущих собственную хозяйственную деятельность, и нанятых работников. Объем налога на доходы физических лиц, который предполагается собрать в рамках выполнения Государственного бюджета на 2013 год, составляет 78 млрд грн.