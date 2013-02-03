На завтра синоптики обещают дождь с мокрым снегом

Завтра, 4 февраля, в Украине сохранится облачная погода с дождем и мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, ночью на большей части территории мокрый снег и дождь, на западе снег; днем в восточной части, Приазовье и Крыму дожди, на остальной территории местами небольшие, на Закарпатье умеренные осадки, лишь в северной части без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, кроме северных и большинства центральных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура на протяжении суток в восточных и южных областях 1-6° тепла, в Крыму до 10°; на остальной территории ночью 0-5°, на западе до 8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла (в Карпатах ночью 8-13°, днем 1-6° мороза).

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.