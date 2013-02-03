Эксперты доказывают, что претензии Газпрома - не обоснованы

Требование "Газпрома" к Украине компенсировать 7 млрд долларов за недобор газа носит спекулятивный характер, поскольку такая сумма ничем не обоснована.

Об этом в статье для ZN.UA пишут эксперт по вопросам энергетической безопасности Михаил Гончар и юрист-международник Максим Алинов.

Авторы статьи напоминают, что положение "бери или плати" зафиксировано в пункте 2.2.5 Контракта купли-продажи природного газа в 2009–2019 гг., заключенного между "Нафтогазом" и "Газпромом" 19 января 2009 г. Именно на этом пункте Контракта основываются предъявленные "Нафтогазу" претензии "Газпрома" относительно уплаты 7 млрд долл. за неотобранный природный газ. Вместе с тем пункт 2.2.5 Контракта является довольно специфической юридической конструкцией, и эта специфика имеет большое значение для анализа обоснованности претензий "Газпрома", отмечают эксперты

Во-первых, пункт 2.2.5 Контракта должен применяться в системной связи с другими контрактными положениями. Анализ этого пункта с учетом положений пунктов 2.2 и 2.2.3 показывает, что при условии надлежащей корректировки (уменьшения) "Нафтогазом" годового контрактного объема (ГКО) газа на основании пункта 2.2.3 минимальный годовой объем (МГО) газа, неотбор которого по Контракту приводит к применению положения "бери или плати", составляет: МГО = ГКО (52 млрд куб. м – 20%) х 0,8 = 33,28 млрд куб. м.

Из этого следует, что претензии "Газпрома" могут касаться лишь неотбора газа в 2012 г., поскольку в 2009–2011 гг. "Нафтогаз" отобрал и надлежащим образом оплатил значительно больше минимального годового объема: 38 млрд куб. м в 2009 г.; 36,6 млрд куб. м в 2010 г.; 40 млрд, а вместе с Ostchem Holding Limited - 44,8 млрд куб. м в 2011 году.

"Если претензии "Газпрома" конвертировать из долларов в кубометры, то при применении цены 430 долл. за тысячу кубометров газа (действовавшей в последнем квартале прошлого года) получается, что "Газпром" требует компенсировать недобор 16,28 млрд куб. м. Неизвестно, откуда "Газпром" взял такой астрономический объем недобора, который мог бы возникнуть лишь в том случае, если бы "Нафтогаз" закупил в 2012 г. менее 17 млрд кубометров газа (вместе с тем, согласно имеющейся информации, объем газа, закупленного отдельно "Нафтогазом", по меньшей мере на 10 млрд кубометров больше указанной цифры, а вместе с компанией Ostchem Holding Limited — превышает минимальный годовой объем)", - говорится в публикации.

Одно только это дает весомые основания предположить, что рассчитанная "Газпромом" стоимость компенсации на основании положения "бери или плати" не отвечает положениям Контракта, не является юридически обоснованной и носит скорее спекулятивный характер, пишут эксперты.