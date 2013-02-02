Реорганизация Украинской академии банковского дела остановлена
Глава Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь заявляет, что реорганизация Украинской академии банковского дела остановлена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Фейсбук.
«Только что сделал заявление: реорганизация Украинской академии банковского дела остановлена. Академия в Сумах сохранена», - отмечается на странице губернатора.
Ю.Чмырь также подчеркнул: «Вступительная кампания 2013 года продолжается. Через 7-10 дней мы ждем представителя Нацбанка Украины. Более того, мы договорились лично с председателем Нацбанка Игорем Соркиным, что во время поездки по регионам он побывает в Сумах и пообщается со студентами и коллективом».
Глава ОГА поблагодарил преподавателей, представителей общественных организаций, студентов, которые поддержали академию.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в соответствии с распоряжением Кабмина от 2006 года начал процесс реорганизации Украинской академии банковского дела, который должен был завершиться в этом году, путем объединения подчиненных ему вузов в Университет банковского дела в Киеве. Студенты и преподаватели УАБД в Сумах при поддержке общественности решительно выступили против такого реформирования, а также увольнения с должности ректора УАБД Анатолия Епифанова, проведя несколько акций протеста.