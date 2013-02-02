Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Фейсбук.

«Только что сделал заявление: реорганизация Украинской академии банковского дела остановлена. Академия в Сумах сохранена», - отмечается на странице губернатора.

Ю.Чмырь также подчеркнул: «Вступительная кампания 2013 года продолжается. Через 7-10 дней мы ждем представителя Нацбанка Украины. Более того, мы договорились лично с председателем Нацбанка Игорем Соркиным, что во время поездки по регионам он побывает в Сумах и пообщается со студентами и коллективом».

Глава ОГА поблагодарил преподавателей, представителей общественных организаций, студентов, которые поддержали академию.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в соответствии с распоряжением Кабмина от 2006 года начал процесс реорганизации Украинской академии банковского дела, который должен был завершиться в этом году, путем объединения подчиненных ему вузов в Университет банковского дела в Киеве. Студенты и преподаватели УАБД в Сумах при поддержке общественности решительно выступили против такого реформирования, а также увольнения с должности ректора УАБД Анатолия Епифанова, проведя несколько акций протеста.