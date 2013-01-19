Тягнибок выступает за запрет усыновления детей иностранцами

ВО "Свобода" поддерживает запрет усыновления украинских детей иностранцами.

В то же время, политическая сила не считает введение такого запрета своей первоочередной задачей - "Свобода" может вернуться к этому вопросу после инициирования наиболее важных законопроектов, по борьбе с "антиукраинским режимом".

Об этом ZN.UA сообщил лидер политической силы Олег Тягнибок, комментируя законопроект об упрощении процедуры усыновления, внесенный в парламент президентом Виктором Януковичем.

"Мы будем настаивать на запрете усыновления украинских детей иностранцами", - заявил политик, напомнив, что такой пункт содержится в программе его партии.

"Мы убеждены, что в условиях глубокого демографического кризиса, и после того, как Украина пережила ужасы голодоморов, нельзя так легко отдавать иностранцам одно из главных сокровищ нации - ее генофонд", - отметил Тягнибок.

"Кроме того, мы прекрасно понимаем: должно пройти много лет с нормальной властью в Украине, пока наше государство станет способным контролировать через свои дипломатические службы условия, в которых проживают за границей наши усыновленные иностранцами дети. Сегодня практически нет никаких гарантий, что усыновленный ребенок не станет объектом внимания черных трансплантологов ", - считает лидер партии.

Тягнибок считает, что одним из решений проблемы сиротства может стать предоставление детям-сиротам государственной адресной помощи в размере, не меньшем, чем размер прожиточного минимума.

"Относительно законопроекта, который внедряет в жизнь положения нашей программы о запрете усыновления иностранцами, то ее этот пункт не является первоочередным. Он будет внесен после инициирования наиболее важных законопроектов, относительно первоочередных шагов по свержению антиукраинского режима и проведения коренных изменений с целью достижения национальной, социальной и исторической справедливости ", - отметил политик.

При этом лидер ВО "Свобода" отметил, что нужно улучшить уровень жизни среднестатистического украинца, тем самым увеличив его желания и возможности усыновлять детей.