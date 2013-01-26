Из-за снежных заносов в Одессу не пускают даже автобусы

Распоряжением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации ограничен въезд в город не только большегрузного транспорта, но автотранспорта, осуществляющего междугородные пассажирские перевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

С учетом сложных погодных условий, вызванных обильным снегопадом, одесские спасатели работают в усиленном режиме по извлечению транспортных средств из снежных заносов. В течение 25 января и первой половины 26 января извлечено 173 единицы транспорта, в том числе 47 автобусов, которые перевозили 432 пассажиров, уточнили в облуправлении.

В субботу затруднено движение транспорта на участках трассы Одесса-Николаев в районе населенного пункта Кошары, в районе Грибного канала - на автодороге Одесса-Овидиополь. Также возникли заторы на магистрали Одесса-Киев между поселками Краснознаменка и райцентром Любошевка, что вынудило местные райотделение ГАИ запретить на этом участке движение пассажирского транспорта.

Все подразделения облМЧС переведены в усиленный режим несения службы, для расчистки дорог Одесской области задействовано 221 единица спецтехники.

Сотрудники облГАИ обращают внимание автомобилистов, что 27 января температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, снизится до 12-17 градусов мороза. Движение в условиях заснеженных дорог и гололедицы требует от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам безопасности, поскольку в 4-5 раз снижается сцепление шин с дорожным полотном, что в свою очередь резко увеличивает тормозной путь транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, 25 января Одесский городской голова Алексей Костусев издал распоряжение о запрете въезда в город грузового транспорта «во избежание аварийных ситуаций и заторов общественного транспорта, вызванных ухудшением погодных условий (сильных осадков в виде снега)». Сегодня перед руководством коммунальных и смежных служб города поставлена задача - расчистить до понедельника городские улицы от снежных заносов.

Как отмечалось на собрании городского штаба по ликвидации последствий сильного снегопада, в обычном режиме работает Одесский международный аэропорт, не допуская отмены рейсов, непрерывно расчищается парковочная автомобильная зона.