Павличенко-младшего перед судом посадили в карцер

Об этом сообщается на странице кампании в защиту Павличенко в Facebook.

По информации авторов сообщения, поводом к таким действиям стало якобы нарушение правил режима содержания со стороны Сергея. В то же время, авторы заявления допускают, что истинная причина перевода С.Павличенко в карцер заключается в том, что 31 января должно состояться очередное судебное заседание по делу Павличенко, где С.Павличенко должен давать показания. "Находясь в карцере, он не будет иметь возможности подготовиться к судебному заседанию ни морально, ни юридически", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 марта 2011 года был убит судья Шевченковского районного суда Киева Сергей Зубков. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его сын Сергей Павличенко, но они не признали своей вины.

2 октября 2012 года Голосеевский районный суд Киева принял приговор, согласно которому Д.Павличенко был осужден к пожизненному заключению, а его сын Сергей - к 13 годам лишения свободы.

Акции в защиту семьи Павличенко прошли в разных городах Украины, а также за ее пределами. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы Павличенко на приговор.

В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко, в частности, просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя прокуратуры столицы, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

23 января состоялось заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы Павличенко. В своих произвольных объяснениях в поддержку апелляции Д.Павличенко в который раз подчеркнул, что ни он, ни его сын к убийству не причастны.

Апелляционный суд Киева 31 января продолжит рассмотрение жалобы на приговор Голосеевского райсуда Киева Дмитрию и Сергею Павличенко.